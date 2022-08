Como, tifosi in visibilio: Fabregas arriva al Sinigaglia

Centinaia di tifosi oggi 1° agosto davanti allo stadio Senigallia di Como. Alla fine è arrivato Cesc Fabregas in carne e ossa. È tutto vero quindi e il giocatore spagnolo già con Barcellona, Arsenal Chelsea e Monaco, nonché centrocampista ex campione del mondo e d'Europa con la sua Spagna giocherà per la squadra della nostra città. Incontenibile la gioia delle persone accorse per il primo saluto, come documentato dalla pagina ufficiale del Como 1907 di Facebook.

Cesc Fàbregas, 35 anni, è un calciatore che ha vinto tutto e al Como potrebbe concludere una carriera da vero top player. Per lui, reduce da un vacanza insieme a Leon Messi e Luis Suarez, sarebbe pronto un contratto biennale. Un altro piccolo indizio, lo scorso maggio Fabregas era a Villa d'Este insieme alla moglie Daniella Semaan.