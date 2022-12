L'Acqua San Bernardo non si arresta: superata anche Cremona

L’Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù batte in casa la Ferraroni JuVi Cremona (90-55) e chiude il girone d’andata al primo posto del raggruppamento Verde a quota 22 punti. Per gli uomini di coach Sacchetti si tratta della nona vittoria di fila.

Cantù-Cremona, la gara

Avvio di marca juvina con l’ex Allen e Reati da fuori per lo 0-5. Nikolic e Rogic colpiscono in transizione, poi Baldi Rossi timbra dall’arco per il pareggio (7-7). Ancora Allen in penetrazione, ma Bucarelli e Nikolic sorpassano (11-9). L’Acqua S.Bernardo decide a questo punto di accelerare e fare la voce grossa: break di 17-2 per i padroni di casa (28-11). Nel primo periodo Cantù è una macchina quasi perfetta dalla lunga distanza: 8/14 a segno, di cui quattro di Baldi Rossi. Timbra da fuori anche Severini: 34-13 al 10’. Bene anche Nikolic con nove punti a referto e quattro rimbalzi. Cremona è tramortita e Cantù giganteggia anche a rimbalzo: 14-6.

Non cambia la musica nel secondo quarto con i canturini che continuano a martellare in velocità e la JuVi non pervenuta (ben nove palle perse nel primo tempo). Impatto devastante di Severini con altre due triple e un canestro. Malissimo Cremona al tiro: 11/23 da due, 1/7 da tre e 1/4 ai liberi. Parziale di 23-13 per i brianzoli che vanno all’intervallo sul 57-26. Al 20’ Cantù ha già tre giocatori in doppia cifra: Nikolic (15), Baldi Rossi (12) e Severini (11).

Reati inaugura il terzo periodo da fuori, poi arriva un nuovo break di 13-0 per i biancoblù (70-29). In cattedra Hunt che domina sotto canestro e Severini che mette la sua quarta tripla. Allen, beccato per 40’ dal pubblico di casa, smuove il tabellino dei cremonesi dalla lunetta (72-34 al 28’). Per Nikolic 17 punti al 30’ con il 7/8 da due. Al 30’ è 80-38 per Cantù.

La quarta frazione è pura accademia per gli uomini di coach Sacchetti, che dà ampio spazio alle rotazioni. Parziale a favore degli ospiti (10-17), con Cantù che vince per 90-55 (pallacanestrocantu.com).

Cantù-Cremona, il tabellino

Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù: Rogic 7, Bucarelli 4, Nikolic 21, Baldi Rossi 16, Hunt 8; Stefanelli 7, Da Ros 8, Severini 14, Berdini 5, Borsani, Brembilla. Ne.: Pini. All.: Sacchetti

Gruppo Ferraroni JuVi Cremona: Allen 7, Vincini 11, Nasello 14, Reati 8, Boglio 3; Giulietti 5, Milovanovic 7, Boni. N.e.: Fanti, Iannuzzi. All.: Crotti

Parziali: 34-13, 23-13, 23-12, 10-17.

Arbitri: Yang Yao, Centonza, Attard.