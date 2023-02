Formazione professionale: un'opportunità spesso sottovalutata

Negli ultimi anni, per quanto concerne l’ambito formativo, nel comasco sembra essersi consolidata una tendenza dei giovani a preferire i percorsi di studio liceali. Tuttavia, i dati raccolti in merito non rappresentano un’analisi accurata della complessa realtà territoriale e non tiene conto di eccezioni rilevanti: è infatti essenziale sottolineare come la formazione professionale rappresenti un'opportunità altrettanto importante, se non migliore, per costruire un futuro lavorativo di successo. La formazione professionale permette ai giovani di raggiungere rapidamente l'autonomia economica, senza precludere la possibilità di proseguire gli studi con percorsi integrativi verso lauree professionalizzanti o tradizionali. La preferenza per i licei sembra dunque essere legata ad una scarsa conoscenza della reale offerta dei centri di formazione professionale.

I punti di forza della formazione professionale

La formazione professionale è un percorso di studio che si concentra sull'apprendimento delle competenze e delle conoscenze richieste per un'attività lavorativa specifica. Ciò significa che la formazione professionale fornisce un'istruzione mirata e concreta, che prepara i giovani a diventare professionisti in grado di entrare nel mondo del lavoro e di sviluppare una carriera di successo.

In particolare, i centri di formazione professionale hanno numerosi punti di forza rispetto ad altri percorsi di studio. In primo luogo, sono in grado di fornire un bagaglio di conoscenze e competenze specifiche e altamente specializzate, che permettono ai giovani di acquisire capacità pratiche e abilità che sono immediatamente utilizzabili nel mondo del lavoro. Inoltre, i centri di formazione professionale sono spesso in grado di creare forti legami con le aziende del territorio, offrendo così agli studenti una maggiore possibilità di entrare nel mondo del lavoro e di trovare un'occupazione stabile e gratificante in tempi estremamente ridotti, se non addirittura in continuità con il percorso di formazione.

Centro di Formazione Professionale dei Padri Somaschi: un punto di riferimento sul territorio per la formazione professionale

In controtendenza rispetto ai dati di cui abbiamo parlato in apertura, il Centro di Formazione Professionale dei Padri Somaschi di Albate si conferma come punto di riferimento nel settore della formazione professionale, registrando un notevole successo nell'ultimo anno, con un aumento del 17% delle iscrizioni rispetto all'anno precedente e registrando il tutto esaurito in 5 dei suoi 6 settori professionali. Non è difficile capire il perché: il centro offre percorsi formativi altamente specializzati, e prepara gli studenti ad affrontare le sfide del mercato del lavoro con sicurezza e autonomia. Inoltre, il Centro fornisce molte opportunità di esperienze laboratoriali attraverso stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro. Infine, il servizio di placement professionale consente di accedere alle aziende e al mondo delle professioni direttamente dopo il terzo o il quarto anno di scuola, in base alla scelta dell’indirizzo.

Oltre 50 anni di eccellenza formativa: il Centro di Formazione Professionale dei Padri Somaschi

Il Centro di Formazione Professionale Padri Somaschi è una realtà educativa all’avanguardia, con più di 50 anni di esperienza. L'offerta formativa è articolata in percorsi triennali e annuali, finalizzati all'acquisizione di titoli di qualifica e diploma professionale, nonché all'accesso agli ITS, e con percorsi integrativi anche al mondo dell’Università tramite le lauree professionalizzanti e quelle tradizionali.

Tra i percorsi di formazione professionale offerti dal Centro, vi sono i settori dell’edilizia, della progettazione meccanica con macchine utensili, della termoidraulica, dell'impiantistica elettrica industriale, dell'autoriparazione sia per la motoristica che per la carrozzeria. Inoltre, sono disponibili percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale, destinati a coloro che desiderano mantenere il proprio livello di competenza e specializzazione costantemente aggiornato.

La didattica del Centro prevede l'organizzazione di attività educative e didattiche e l'attivazione di laboratori, stage, tirocini e percorsi di alternanza scuola-lavoro. Grazie alla sua esperienza, il Centro ha sviluppato una metodologia didattica innovativa e personalizzata, che mira a favorire la crescita professionale e personale dei propri studenti.

Il CFP è accreditato da Regione Lombardia e iscritto all'Albo Regionale nella Sezione A per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale, garantendo così la qualità e l'affidabilità dell'offerta formativa. Per ulteriori informazioni potete visitare il sito ufficiale. Per rimanere sempre aggiornati su iniziative e novità del CFP Padri Somaschi potete invece seguire le pagine Facebook e Instagram.