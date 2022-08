Vittorio Sgarbi multato in Ticino si arrabbia davvero tanto: "Mai più in Svizzera"

È stato multato nel lato Svizzero alla dogana di Chiasso-Brogeda. Era di rientro, lo scorso fine settimana, dal Film Festival di Locarno ma qualcosa è andato storto: il suo autista ha azionato il lampeggiante in territorio Ticinese e da lì, come riferisce La Provincia, il “fermo” da parte di quattro agenti della cantonale, accompagnato dalla richiesta di rimanere "seduto in automobile". Ma sappiamo bene che il famoso critico d'arte è dotato di un carattere molto vivace e non gli manca certo il dono della favella e quindi si è sfogato su Facebook con un video dove diceva che non sarebbe mai piu' andato in Svizzera, che si può vivere anche senza andare in Canton Ticino, che gli dispiaceva solo per il suo amico Mario Botta. Un vero e proprio sfogo alla Sgarbi che in pochissimi minuti era già stato visualizzato da centinaia di persone, ma poi è stato prontamente rimosso. Un ripensamento? In ogni caso quando hai 2,3 milioni di follower anche pochi minuti bastano per creare un caso.