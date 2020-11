Supporto psicologico gratuito per i residenti delle zone rosse

Visto l’aggravarsi della situazione covid in Italia e il progressivo ritorno di misure sempre più restrittive, Mindspa ha deciso riproporre il programma di supporto psicologico gratuito su come affrontare e superare emotivamente l’emergenza covid. In questo momento difficile per tutti, in piena crisi dovuta alla pandemia coronavirus, prendersi cura della salute mentale è più importante che mai. Dopo un periodo estivo tutto sommato tranquillo, sono tornate infatti vecchie paure, ansia e incertezze dovute al deteriorarsi della situazione in varie regioni italiane.

Impatto della pandemia sulla salute mentale

In Italia, il Centro di Riferimento per le Scienze Comportamentali e la Salute mentale dell’ISS è stato attivo sin dalle fasi iniziali della pandemia. Indagini svolte dal Registro Nazionale Gemelli (RNG) hanno evidenziato un notevole incremento in termini di stress percepito e presenza di sintomi ansiosi e depressivi. Sono stati infatti osservati sintomi depressivi o da stress rispettivamente nell’11 e nel 14% degli intervistati. I livelli di ansia invece sono risultati oltre il range di normalità nel 50% dei soggetti esaminati. Il 16% ha dormito peggio durante il periodo di lockdown, mentre per sopperire alla solitudine, almeno il 75% è rimasto in contatto frequente con gli amici tramite messaggi e/o videochiamate. Il 13% ha dichiarato di sentirsi spesso triste e l’11% di essersi sentito abbastanza spesso solo.

E se questi dati riguardano una popolazione tutto sommato eterogenea, la pandemia ha avuto un impatto ancor più significativo nei soggetti deboli con disagi già esistenti. Nel Regno Unito, in un sondaggio tra soggetti affetti da disturbi mentali, la maggior parte di essi ha dichiarato un forte peggioramento dei sintomi. I casi di abuso e violenza domestica sono aumentati in tutto il mondo, mentre negli Stati Uniti, le linee telefoniche di supporto psicologico gratuito hanno registrato un aumento di chiamate nell’ordine del 1.000%.

Cos’è Mindspa?

Mindspa è un’app di supporto psicologico rilasciata lo scorso febbraio. L’applicazione mobile offre numerose risorse gratuite come articoli di supporto, lo Psychosutra (una raccolta di esercizi per apprendere abilità di coping), un diario di cura personale e un chatbot di emergenza, oltre che corsi psico-educativi su diversi temi. A distanza di pochi mesi dal lancio, può già vantare circa 150.000 utenti registrati e oltre 1.500 recensioni positive.

Supporto psicologico durante la pandemia

Il team di Mindspa, composto da oltre 10 psicologi, ha dunque deciso di creare e distribuire un programma di supporto su come gestire le proprie emozioni in questo periodo difficile. Il programma, denominato “Plaid“, è strutturato in un corso online della durata 7 giorni ricco di risorse psicoterapiche, ed è accessibile direttamente dall’applicazione mobile, disponibile sia su Google Play sia sull’App Store.

Come accedere al programma

Il corso è offerto gratuitamente a tutti i residenti delle regioni rosse, ed è consigliabile per chiunque abbia difficoltà a gestire le proprie emozioni durante questo periodo difficile. Sono già centinaia gli utenti che hanno ottenuto l’accesso gratuito al corso.

Per ricevere il codice e le istruzioni su come accedere al corso, gli utenti potranno visitare questi link, oppure consultare direttamente la pagina Facebook di Mindspa.