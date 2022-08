La storia delle cave di Arzo e del marmo del Duomo di Como

L?importanza delle Cave di Arzo, in Canton Ticino, e? riconosciuta da tempo a livello internazionale, come testimoniano le numerose pubblicazioni scientifiche sui temi delle fasi tettoniche e della paleogeografia delle Alpi, nonche? sui ricchi quanto unici giacimenti fossiliferi risalenti al Giurassico. Le attivita? estrattive hanno avuto il merito di portare alla luce questo monumento naturale.

Storia

L?inizio dell?attività estrattiva in queste cave risale attorno al 1300, epoca dei grandi cantieri Gotici. La roccia estratta dal Poncione d?Arzo nella regione del Monte San Giorgio trovò numerosi committenti. Solo per citare alcuni esempi di quello che potrebbe essere un catalogo infinito, troviamo elementi in marmo d?Arzo nel Duomo di Milano e in quello di Como, così come in area germanica, sino a Varsavia, ovvero nei luoghi prediletti di emigrazione dei ?Maestri della Montagna?.

Generazioni

Dagli anni ?20, grazie a moderni strumenti di lavoro, come il monolama e la fresa, la ditta Rossi&Co. come pure la ditta Luigi Allio e figli hanno reso efficace e produttiva l?attività nelle cave.

I Marmi

Il marmo di Arzo si è formato dove prima c?era un mare e i movimenti geologici hanno portato alla frammentazione della pietra che poi si è ricristallizzata con altri minerali dando vita ad una grande varietà di colori: dal grigio al violaceo, dal rosato al rosso, dall?ocra al verde? e vi si possono trovare anche dei fossili!

Lavorare la pietra

Diversi erano i mestieri alle cave, dal faticoso lavoro dei cavatori fino alla maestria degli scalpellini, dalle donne che lucidavano il marmo ai maestri architetti. Lavoratori che hanno portato il Marmo di Arzo nel mondo.

Anfiteatro naturalistico

L?area della ex Cava Caldelari è una zona di grande valore naturalistico (geologico, paleontologico, floristico e faunistico). Il progetto di riqualifica, promosso dal patriziato di Arzo e sviluppato dall?archittetto Enrico Sassi, è stato concluso e inaugurato nel 2017.

Antico laboratorio

Eretto dalla ditta Rossi & Ci. all'inizio del secolo scorso quale semplice "baracca", è stato incluso nel progetto di riqualifica dell'area sviluppato dall'architetto Enrico Sassi e promosso dal patriziato di Arzo.

Sentiero del marmo

Le cave di Arzo sono un luogo ricco non solo di particolari formazioni rocciose, ma anche di storie e vissuti umani. Per quasi sette secoli, il duro lavoro di cavatori e scalpellini ha segnato intere generazioni della zona.