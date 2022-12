Renzo e Mirko Carnelli, a Turate cornici per l'arte da quasi 160 anni

Un premio per la “CiQuadro Cornici”, un punto di riferimento nella realizzazione e distribuzione di sistemi, cornici e materiali per l’esposizione e la conservazione di opere d’arte.

CiQuadro Cornici fu fondata nel 1865 da Giuseppe Carnelli come laboratorio di intagliatori. A partire dalla metà del Novecento ha iniziato a produrre e vendere cornici fino a diventare oggi una delle realtà più importanti del settore. Nella sede produttiva di Turate - uno spazio di 1.500 mq., oltre a 500 mq. di esposizione e showroom-outlet dedicato alla vendita - “CiQuadro Cornici” produce e vende cornici, specchiere e materiali per l’incorniciatura e la conservazione di opere d’arte. Forte è la collaborazione con gallerie d’arte e musei per cui produce vetri di protezione antiriflesso e anti UV. L’ultimo progetto realizzato è “Fine Art Experience”, un nuovo spazio di oltre 200 mq. dedicato al mondo della fotografia e del fine art.

“Determinazione, spirito di sacrificio, passione e tanto lavoro: sono queste le caratteristiche che hanno decretato il successo di CiQuadro in oltre un secolo e mezzo di storia, insieme a un amore sconfinato per l’arte. – ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi -. Valori che sono scritti nel DNA degli imprenditori lombardi e, in questo caso, comaschi. Ma la storia di questa azienda è anche una storia di una famiglia che ha contribuito alla crescita economica e sociale del nostro territorio e ha saputo affrontare il passaggio generazionale con successo, dimostrando come le piccole e medie imprese rappresentino ancora la forza e l’asse portante dell’economia lombarda”. Alessandro Fermi ha quindi consegnato una targa del Consiglio regionale della Lombardia, una pergamena e il volume sui sessant’anni del grattacielo Pirelli a Renzo e Mirko Carnelli, titolari dell’azienda di Turate.

Oggi l’azienda è guidata da Mirko Carnelli che ha preso il testimone dal padre Renzo Carnelli che, nel 2016, ricevette il Premio Rosa Camuna dal Presidente Roberto Maroni.