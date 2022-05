Sissi, la cantante di Merone arriva in finalissima a Amici: tutti i premi e come votare

Oggi domenica 15 maggio, alle 21.10, andrà in onda in diretta Tv la finale di Amici di Maria De Filippi. Tra i finalisti la cantante di Merone, Silvia Cesana, per tutti Sissi. La finale come sempre vede insindacabile il giudizio del pubblico, quindi si procede tramite votazione. Per sostenere la stella nascente Comasca o il vostro preferito, ecco come votare.

Come votare alla finale di Amici

Solo uno di loro sarà il vincitore assoluto e si aggiudicherà il premio del valore di 150 mila euro in gettoni d’oro. A decretare il vincitore/vincitrice il pubblico da casa attraverso il televoto. Per votare, ci sono più opzioni:

Da mobile inviando un sms con il nome/codice del concorrente al numero 477.000.1;

da sito web www.wittytv.it (previa registrazione Witty Tv);

da app Mediaset Infinity (previa registrazione Mediaset);

da app WittyTV (previa registrazione WittyTv)

da Smart Tv e decoder abilitati.

La giuria tecnica presente in studio inciderà solo per le prime fasi (e per il 50%): quando rimarranno due concorrenti solo il pubblico con il televoto potrà decidere.

Conosciamo meglio Sissi

Silvia Cesana, 23 anni, cantante, nata a Erba (Como). Figlia unica, vive a Merone, in provincia di Como, con la madre. Il canto è sempre stata una sua passione. Nel 2019 partecipa a X- Factor ma non riesce a raggiungere le fasi finali del talent. L’anno successivo partecipa a Sanremo Giovani. Entra a far parte della classe di Amici con un banco immediato a fine ottobre perché fortemente voluta da tutti i Professori e sceglie di essere seguita da Lorella Cuccarini. Si presenta con l’inedito “Come, come”, prodotto da Riccardo Scirè. All’interno della scuola ha conosciuto il ballerino Dario con cui è nata una bella storia d’amore. Pubblicazioni : “Come, come”, "“Danshari” e “Dove sei” prodotti da Riccardo Scirè “Stupidi Lovers” prodotto da D.Whale Etichetta Sugar.

Tutti i premi che saranno assegnati

Ecco, come riportato dai colleghi di Today.it, tutti gli altri premi assegnati nella serata: il premio di categoria del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro; il premio della Critica TIM del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro assegnato da una giuria formata dai critici musicali e giornalisti di spettacolo delle maggiori testate quotidiane e web. Il premio Tim dato da una giuria tecnica del valore di 30 mila euro in gettoni d’oro; il premio Radio che consegna una targa al pezzo ritenuto più radiofonico assegnato dai principali network rappresentati in studio da: Radio Zeta e RTL 102,5 con Federica Gentile, Radio 105 con Alessandro Sansone e RDS 100% grandi successi con Filippo Ferraro. il premio Oreo dato da una giuria tecnica del valore di 20 mila euro in gettoni d’oro; e il premio Marlù del valore di 7 mila euro in gettoni d’oro a ciascun finalista. Un percorso lungo e impegnativo quello che hanno intrapreso i 6 finalisti.