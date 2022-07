"No, Villa Olmo non è accessibile a tutti": la segnalazione

Ieri 4 luglio le transenne di Villa Olmo sono state rimosse e il parco è stato riaperto. La splendida location era stata chiusa per un mese per permettere l'organizzazione del matrimonio vip dell'anno del magnate inglese Alan Howard. Un evento privato e blindatissimo in cui si è esibita anche la pop star Lady Gaga. In realtà ci arriva la segnalazione di un nostro lettore, Massimo che ci scrive: "Direi che c'è un grosso errore nell'articolo. Villa Olmo purtroppo non è accessibile a tutti. Dopo il restauro fatto dalla giunta Lucini, l'accessibilità ai disabili in carrozzina non è possibile.

Nonostante le proteste,le promesse, gli articoli sui giornali la situazione è rimasta tale anche durante la giunta Landriscina. Nonostante gli assessori al verde, alla disabilità (una è anche diventata Ministro alla disabilità ed è assessore regionale lombardo alla disabilità) tutto è rimasto inaccessibile per anni.

Grazie alle giunte e agli assessori che cercano i voti dei disabili durante le elezioni, ma poi non applicano neanche le leggi nazionali."

Per chi utilizza la carrozzina la ghiaia non permette un accesso consono al parco che rimane inaccessibile ai disabili.