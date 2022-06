Lady Gaga sul lago di Como per le nozze dell'anno a Villa Olmo

Villa Olmo è off limits, i comaschi lo sanno bene. La prestigiosa dimora sul lago è stata affittata dal comune per le nozze del miliardario britannico Alan Howard e la futura moglie Caroline Byron: argomento spinoso che ha fatto molto discutere. E se in città per divieti di sosta e di transito studiati apposta per il matrimonio vip qualcuno storce il naso, altri saranno felici di sapere che Lady Gaga sarà ospite dell'evento e canterà per gli sposi e per i loro fortunati invitati. I ben informati dicono che la diva da 53 milioni di follower è già a Como da ieri 24 giugno e sarebbe ospite in una villa top secret sul lago ma tutto viene trattato con la massima riservatezza e per ora possiamo parlare solo di una (seppur molto "concreta") indiscrezione. Lady Gaga era stata sul lago nel marzo del 2021 per le riprese della serie House of Gucci, il film di Ridley Scott dove la pop star interpretava il ruolo di Patrizia Reggiani, l'ex moglie del celebre imprenditore della moda ucciso nel 1995: un delitto per cui la donna è stata condannata a 26 anni di carcere.