La mega pianta di cannabis sulla pista ciclopedonale diventa un'attrazione

Impossibile non notarla anche perché le sue dimensioni sono piuttosto grandi. A Villa Guardia lungo la pista ciclopedonale in molti hanno incontrato questa pianta di Cannabis, rigogliosa e sana. Lo scrivono anche sul gruppo Sei di Villa Guardia se... con tanto di foto (in copertina). "Quanto meno il verde che è rimasto nel sentiero della vecchia ferrovia è di qualità", commentano con ironia. Inevitabili i commenti ironici sulla spinosa faccenda: "A che altezza è? Chiedo per un amico" oppure "Ecco perché in quel tratto di strada si corre veloce".

Nessuno sa come sia stato possibile, chi abbia eventualmente piantato i semi o se si stratti di una crescita "occasionale". I curiosi saranno comunue delusi perché a quanto pare la pianta è destinata ad essere estirpata dall’escavatore della ditta che sta eseguendo i lavori su commissione del Comune.