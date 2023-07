Nuova stazione unica di Como Camerlata, la segnalazione: "Il verde abbandonato a se stesso"

Un importante punto di interscambio ferroviario appare un po' abbandonato a se stesso. Tra le segnalazioni inviate alla redazione di QuiComo da alcuni residenti e utenti della nuova stazione unica di Como Camerlata, c'è quella di una lettrice residente in via San Bernardino da Siena corredata da una serie di fotografie. Le immagini mostrano effettivamente erba e piante che crescono in modo selvaggio. Insomma, la fotosegnalazione della lettrice mostrerebbe una situazione di scarsa manutenzione del verde.

"Sono mesi che non viene tagliata l'erba del parcheggio nuovo della stazione unica di Como Camerlata - si legge nella segnalazione della lettrice -. Comprendo il clima variabile che c'è stato ma la situazione è selvaggia e degradante, considerato che è una zona di interscambio importante. Le segnalazioni sono state fatte al Comune eppure la situazione è sempre la stessa. È un anno che esiste questo parcheggio e sembra già abbandonato a se stesso".