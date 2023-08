Milano-Como, per un guasto tutti a terra. L'attesa sotto il sole cocente nel silenzio generale

Un guasto (all'infrastruttura ferroviaria di Como Nord Camerlata, così riportato sul sito Trenord) e il treno partito da Milano Cadorna e diretto a Como delle 14.43 si è fermato all'altezza di Fino Mornasco. Ci scrive una nostra lettrice Fabiola per raccontarci questa spiacevole disavventura sotto il sole cocente di agosto.

"Vorrei denunciare l'ennesima "vergogna" da parte di Trenord. Il treno delle ore 14.43 in partenza da Milano Cadorna, all'altezza di Fino Mornasco si è fermato per un presunto guasto. Ci fanno scendere tutti quanti in attesa di una navetta sostitutiva che però arriva solo dopo un'ora. Ovviamente l'attesa si svolge sotto l'afa cocente di metà agosto. Nessuna ulteriore notizia da parte di Trenord, nessun rimborso biglietto e nessuna scusa per l'ennesimo disagio arrecato alla povera (troppa) gente che usa il treno al posto della macchina. E lo scandalo si ripete giorno dopo giorno nel silenzio di tutti".

Ci informano che i treni coinvolti da questo guasto sono stati 4 (due partiti da Cadorna e due che avrebbero dovuto viaggiare da Como. La fascia oraria coinvolta è compresa dalle 13.43 alle 15.16).