Divieto di sosta: "Non fatemi la multa, sono solo un povero operaio"

La paura, o meglio, la quasi certezza di prendersi una multa a Como se si parcheggia in divieto di sosta, ha portato il tecnico di una ditta di ascensori a scrivere ed esibire sul cruscotto dell'auto questo curioso biglietto: "Persona bloccata in cabina, arrivo subito. Non fatemi la multa sono solo un povero operaio". Era la mattina di lunedì 29 agosto, l'auto era in sosta in via Torno.

E' evidente che già in passato l'onesto lavoratore si è trovato una multa dopo essere stato chiamato d'urgenza per liberare qualche persona bloccata in ascensore.