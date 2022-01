Blevio, l'assalto ai tamponi in farmacia diventa un problema per i residenti

Auto lasciate in sosta selvaggia per potersi sottoporre al tampone. Succede a Blevio dove negli ultimi giorni a causa dell'evoluzione della pandemia sono molte le persone che hanno avuto la necessità di sottoporsi al test rapido. Una situazione che, stando ad alcuni residenti della zona, avrebbe causato qualche disagio a chi abita nei paraggi. "Le auto che vengono lasciate in sosta senza conducente a bordo bloccano spesso gli ingressi dei vicini garage o il passaggio dei pedoni", affermano alcuni abitanti. Nella foto-segnalazione pervenuta alla redazione di QuiComo si vede un'auto ferma in mezzo alla corsia nell'attesa che venga spostata la machina che ostruisce il passaggio per entrare nel box.