Non una, non due: sono davvvero tante le buche e le irregolarità sull'asfalto a Camnago Volta, specialmente nel tratto tra via Navedano e via della Libertà. Un vero e proprio percorso ad ostacoli. Ci invia le foto un nostro lettore: "Il Comune aspetta di vedere quanta gente ci casca dentro?", scrive.

Speriamo quindi in un intervento del Comune prima che qualcuno si faccia davvero male.