Dopo i lavori resta l'acquitrino: "Cosa farà il Comune adesso, abbellirà le pozze con carpe giapponesi?"

Dopo i lavori in via Rosales a Como per la posa della fibra ottica, la strada si presenta dissestata a causa dei rattoppi per chiudere gli scavi. Un residente della via segnala, con tanto di fotografie, la situazione disastrosa e si domanda: "L'assessore Gervasoni, più volte contattato in merito al problema ma sempre senza alcun riscontro, abbellirà le buche trasformatesi in acquitrini con variopinte carpe giapponesi o attenderà che si formi direttamente un ruscello da utilizzare per discesa a lago in canoa".