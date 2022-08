Belli i giardini di via Pannilani, ma un po' più di pulizia non guasterebbe: la foto-segnalazione

Un piccolo reportage "fai da te" realizzato da alcuni residenti di via Pannilani mostra quella che, a detta loro, è una situazione assai frequente. Sporcizia, cestini dei rifiuti traboccanti e sacchi di immondizia abbandonati lungo i bei giardini della via. "Un po' più di pulizia non guasterebbe - dicono i residenti - e qualche passaggio più frequente degli operatori ecologici forse servirebbe ad evitare questa indecenza".