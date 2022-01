A Camerlata sosta selvaggia sulla corsia e sulla fermata degli autobus: la segnalazione degli autisti

Ogni giorno via Scalabrini a Como (zona Camerlata) si trasforma in una giungla viabilistica. Colpa delle numerose auto che nell'ora della fine delle scuole sostano in modo selvaggio sulla strada, spesso con due ruote sul marciapiede. Il problema principale è rappresentato dal fatto che queste auto, generalmente guidate dai genitori che aspettano i ragazzi all'uscita di scuola, si fermano sulla fermata degli autobus o sulla corsia preferenziale ad essi dedicata. Una situazione, questa, che si verifica quotidianamente e che crea non pochi problemi ai conducenti degli autobus di linea. Oltre a rendere difficoltoso il loro passaggio, infatti, questa situazione rappresenta un pericolo proprio per i pedoni e per gli utenti dei bus perché le auto in sosta li costringono a camminare, oppure a salire e a scendere dai mezzi, in modo poco agevole e sicuro. La segnalazione alla redazione di QuiComo è arrivata proprio da alcuni conducenti che ogni giorno si trovano a dovere fare i conti con la sosta selvaggia in via Scalabrini. Quello che chiedono è solo un po' più di controlli da parte della polizia locale o delle altre forze dell'ordine, così da ripristinare la sicurezza e il rispetto del codice della strada.