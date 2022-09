Quattro passi tra i rifiuti e il degrado di Ponte Chiasso: la fotosegnalazione

Un'altra segnalazione di degrado e sporcizia. Questa voltale immagini arrivano da Ponte Chiasso. Una lettrice residente nel quartiere ha realizzato un piccolo reportage. E' bastata una breve passeggiata - solo qualche decina di metri - tra via Bellinzona e piazzale Anna Frank per imbattersi in sgradevoli situazione di sporco e incuria. La maleducazione di qualche incivile unita forse anche alla carenza di cura da parte di chi dovrebbe occuparsi di tenere pulita la zona, fanno di questa zona di Ponte Chiasso un'area dove regna il degrado.