Piazza Volta, caos e degrado: il video girato dal nostro lettore alle 2 di notte

Un nostro lettore, che preferisce mantenere l'anonimato, ci segnala una situazione di caos e degrado in piazza Volta a Como, specialmente nel fine settimana. Scrive:

«Buongiorno, segnalo l'incredibile degrado di Piazza Volta che ogni weekend vede scene come queste. Il Comune non fa nulla tanto per cambiare, le forze dell'ordine fanno quello che possono ma sono troppi i ragazzi da affrontare. I filmati che ora vi mando sono di questa notte ore 2, se potete sensibilizzare la questione grazie».

Effettivamente dal video la situazione non sembrerebbe essere sotto controllo, considerando anche le norme anti-assembramento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Allegati