Trasporti pubblici, una vergognosa odissea per andare da Argegno a Como

Il racconto di un'altra odissea a causa del servizio di trasporto pubblico arriva, questa volta, dall'altra sponde del lago, quella di Argegno. Proprio qui nella mattina del 2 giugno un lettore di Castiglione Intelvi, arrivato con il pullman pronto ad attendere quello che lo avrebbe portato a Como, si è trovato insieme a una decina di turisti alla fermata in attesa che passasse il bus delle 9. "Il mezzo, però, viaggiava con un ritardo di 12 minuti - racconta il giovane lettore di QuiComo - e quando finalmente è arrivato non si è fermato perché era pieno".

Dunque che fare? Attendere il prossimo bus non sembrava una buona idea. "Il pullman suceessivo era previsto alle 10.55. Inutile pensare all'aliscafo, che sarebbe passato alle 12, o al battello che previsto alle 13. Insomma, una vera odissea: per andare da Argegno a Como quasi quattro ore, un disagio per una persona, tursita o meno, che in strada dalle otto e mezza del mattino. Alcuni turisti cinesi hanno quindi preso il taxi".