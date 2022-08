Lago di Como, tuffi vietati a Moltrasio ma i ragazzi se ne fregano

Questa foto è stata scattata il 5 agosto 2022 da una nostra lettrice che ce la inoltra dopo aver letto dell'ennesima morte per annegamento avvenuta ieri a Torno quando un giovane turista si è tuffato e non è riemerso.

Non sono ancora state rese note le dinamiche di ieri 22 agosto ma guardando questa foto, scattata a Moltrasio, viene da chiedersi cosa si possa fare sul lago di Como per evitare che altri ragazzi muoiano. Se nel caso di Torno può essere stato un malore, questo lo stabiliranno le indagini, in altri è l'incoscienza e la strafottenza e il non rispetto delle regole a far rischiare la vita ai ragazzi. I cartelli di divieto lì a Moltrasio, nel Lido chiuso, ci sono ovunque. Questi ragazzi, secondo quanto ci ha raccontato la nostra lettrice, erano arrivati con un piccolo motoscafo via lago e poi sono andati sul trampolino per tuffarsi. Consideriamo anche che quel giorno, il 5 agosto, il lago era molto basso il rischio che hanno corso è notevole. Chi ci ha fatto la segnalazione ha inviato una Pec al Comune per descrivere la situazione e ha chiamato molte volte la polizia locale che, ci tiene a specificare, è stata l'unica a rispondere a a dare alla signora la mail Pec a cui mandare la segnalazione.

"I ragazzi bestemmiavano, li si sentiva anche da lontano. A parte questo, che però rende l'idea di degrado generale, i divieti d'accesso in quel lido chiuso non sono rispettati. Ho scritto personalmente una Pec al Comune per renderli edotti di questa situazione pericolosa e di degrado". Il comune non ha ancora risposto alla Pec.