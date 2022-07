E se a lordare il piazzale fossero proprio i camion dei rifiuti?

Segnalazioni simili sono giunte anche da alcuni operatori del mercato mercerie intorno alle mura di Como: sporcizia e percolato verosimilmente (ma di dubbi, secondo alcuni, ce ne sono davvero pochi) lasciati dai camion della nettezza urbana, proprio i mezzi che operano per tenere pulita la città. In poche parole, i piccoli camion che ritirano i rifiuti confluiscono in alcuni punti dove sostano i grandi camion compattatori in cui riversano l'immondizia raccolta porta a porta. Sembra che durante questa operazione di "travaso" cadano in terra sachetti dei rifiuti o liquidi fuoriusciti dai sacchi dell'umido. Il grosso, per carità, viene raccolto dagli operatori ecologici, ma capita, talvolta, che il loro zelo non sia sufficiente a ripulire la zona in cui è avvenuto il mancato "travaso" dal piccolo camion a quello grande.

E' quello che secondo una residente di Muggiò sembra accadere anche nel piazzale vicino alla piscina (piazza d'Armi/vis Sportivi Comaschi). Il piccolo reportage fotografico della residente suggerisce che un controllo in più, forse, è doveroso. Stessa cosa, come detto, per quanto riguarda la zona di Porta Torre, dove in virtù dell'alta affluenza di persone la sporcizia maleodorante rischia di rappresentare un disagio ancora più grande e un duro colpo al decoro di una città turistica quale è Como.