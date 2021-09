Da Grandate a Monte Olimpino, caos traffico, tutti i giorni in coda: "Siamo esasperati"

"Siamo esasperati ! Fate qualcosa per il traffico!!! Rientrando da Grandate per Monteolimpino è il delirio tutto i giorni! Non si possono chiudere contemporaneamente più strade! Autostrada bloccata! Da San Fjkermo semaforo lavori via per san fermo intasata e contemporaneamente via per cardano chiusa.. attraversando como il delirio!!"

Con queste parole (e la foto) il nostro lettore ci segnala questa situazione invivibile e quotidiana.