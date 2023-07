"Aprica non passa da due settimane, il nostro condominio invaso da centinaia di sacchi"

C'è un condominio a Como i cui locali spazzatura straripano di sacchi dell'indifferenziata. Da due settimane, infatti, l'azienda Aprica non passa a ritirarli nonostante le numerose segnalazioni. A segnalare ad Aprica il problema praticamente ogni giorno è Doina Maksymets, amministratrice delegata della Cooperativa Comense, proprietaria del maxi immobile di via Venturino 3, dove risiedono ben 95 famiglie. "Paghiamo ad Aprica un servizio di ritiro direttamente nei locali adibiti a deposito dell'immondizia. Purtroppo da quando è cambiato il calendario della raccolta della indifferenziata, con un solo passaggio a settimana al martedì, abbiamo un grossissimo problema. E' già il secondo martedì di fila che non passano a ritirare i sacchi. Qui depositiamo la spazzatura di 95 famiglie, vi lascio immaginare la situazione che si sta venendo a creare con l'accumulo di oltre un centinaio di sacchi. Da Aprica non fanno altro che raccogliere ogni volta le mie segnalazioni, ma adesso la situazione è diventata impossibile".