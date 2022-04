Como via Torno, incubo traffico: 40 minuti per arrivare in via Cavallotti

Traffico da incubo in via Torno a Como e non riguarda, da come ci segnalano alcuni lettori, solo la giornata di oggi 7 aprile ma sarebbe la normalità almeno da una settimana a questa parte. Per arrivare allo svincolo con via Cavallotti si possono impiegare anche 40 minuti. "La situazione - ci scrivono - è oramai ordinaria è sta diventando un vero disagio. Faccio questa segnalazione sperando che possa arrivare a chi di dovere per risolvere la situazione".