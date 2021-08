Como turistica? Valutate voi: la segnalazione

Domenica mattina, 22 agosto 2021. Un nostro lettore ci segnala (mandandoci questa fotografia) in via Murlato, quindi in pieno centro storico, l'incuria e la spazzatura che, dal cestino ricolmo e non svuotato, si sparge per tutta la strada. Scrive: "Questa sarebbe la Como turistica?". Ci tiene anche a precisare che la foto è stata scattata alle 10.30 del mattino quindi non all'alba. Speriamo che durante il corso della giornata venga fatta pulizia anche se, data la foto ricevuta alle ore 12 (sotto) sembrerebbe proprio che la situazione di alcuni cestini in centro rimarrà così...