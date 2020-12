Como, traffico in tilt: lunghe code da Albate a Lipomo

Una mattinata difficile oggi, 9 dicembre, per il denso traffico a Como: a partire da Albate fino a Lipomo la situazione, anche adesso (8.30 circa) è congestionata. Causa di questo traffico, il solito cantiere di via Oltrecolle che sta causando disagi da mesi. Secondo le testimonianze pervenute in redazione, alcune persone sarebbero anche scesce dai veicoli, fermi da tantissimo tempo. Qualcuno anche da più di un'ora.