Como, piazza Volta a luci rosse: fanno sesso su una panchina. Il video è virale

Prendi una sera qualunque a Como. È tardi ma non abbastanza per non essere visti e ripresi soprattutto perché ci troviamo in pieno centro, in piazza Volta. Qui due ragazzi sono intenti senza neanche cercare di nascondersi troppo a avere un rapporto sessuale. Il video (da Telegram di Orgoglio Comasco) sta diventando virale. Non servono altri commenti: il decoro, questo sconosciuto!

