Como, rifiuti di pranzi e snack in piazza Duomo: la maleducazione regna sovrana

Coppette dei gelati, sacchetti che contenevano succulenti tranci di pizza o tramezzini, carte e cartacce. Questo in piazza Duomo nel centro di Como. Se spesso vengono segnalate inadempienze da parte dell'amministrazione per lo svuotamento dei cestini dei rifiuti, bisogna ammettere che anche da parte di cittadini e turisti non c'è molto impegno per mantenere pulita e decorosa la città. La nostra lettrice, che ci ha mandato questa foto, scrive: "Volevo segnalare il degrado in piazza Duomo, è possibile lasciare a spazzatura in quelle condizioni? La maleducazione regna sovrana". Come darle torto...