Como, e se a sbagliare il giorno di raccolta dei rifiuti fosse (anche) l'Inps?

Segnalazioni per i rifiuti non ritirati perché esposti nei giorni o orari sbagliati fioccano da tutta Como, ma non bisogna fare confusione. C'è chi, essendo cambiata la raccolta dal 1° luglio, compie qualche errore in buona fede, chi d'abitudine la differenziata non la vuole proprio fare e poi c'è l'Inps. Ci scrivono:

"Buongiorno, che molti utenti non abbiano capito che sono state modifica alcune disposizioni per il ritiro, ci può stare.

I cittadini sono tutti un po' ribelli. Ma che lo faccia Inps, mi lascia basita. Sono aumentati i topi in città e bisogna stare attenti a non foraggiarli. Nb.I sacchi sono stati esposti lunedì e rimarranno fino a giovedì sera.

Foto scattata adesso, 11 luglio ore 15 circa).Buona giornata".