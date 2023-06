Como, le brutte intenzioni e la maleducazione di chi non fa la raccolta differenziata

Raccolta differenziata o sarebbe meglio dire indifferenziata a Como, un bel problema che non passa inosservato ai cittadini, specie quando si trovano difronte a rifiuti di ogni genere, in ogni luogo senza rispetto per gli addetti alla raccolta e nemmeno per gli altri residenti. A supporto della recente notizia di come il cittadino medio comasco faccia sempre meno la fatica di differenziare, una nostra lettrice ha ritenuto opportuno raccontarci alcune situazioni, prontamente segnalate alle autorità competenti, riscontrate nel suo quartiere e nel locale adibito alla raccolta dei rifiuti, dello stabile signorile, in zona residenziale, in cui vive, evidenziando, riportiamo le sue parole e le sue foto. "La maggior parte della gente, oltre ad essere profondamente maleducata, se ne frega del pianeta, nonostante le evidenze dei danni perpetrati dall’uomo contro la natura!

Sacchetti con rifiuti di ogni genere abbandonati in presso di passaggi pedonali

Sacchetti con deiezioni canine lanciati sui muri di cinta e/o infilati dovunque.

Bottiglie, lattine e scatoloni, in quantità industriale, esposti di fronte a singole utenze, senza rispetto alcuno per gli addetti alla raccolta.

Sacchetti dell'indifferenziata nel cui interno si trova la qualsiasi (plastica, carta, vetro, smalti, boccette e blister di psicofarmaci contenenti ancora medicinali).

Sacchetti di plastica infilati nel cassonetto della carta e di carta dentro il contenitore di vetro/alluminio.

Da far impallidire il Dantesco ”lasciate ogne speranza o voi ch’intrate”.