Como, ancora code e assembramenti davanti alla Questura: la segnalazione

La nostra lettrice scrive: "Non mi sembra giusto che di fronte ad un ufficio pubblico, che dovrebbe essere tra i primi a fare rispettare le norme, non si faccia nulla"

La foto ci è stata inviata da una nostra lettrice che abita a Como nei pressi di viale Roosevelt. Risalgono alla mattina di martedì 16 marzo 2021 (quindi eravamo già in piena zona rossa) alle 8.15 del mattino circa. Scrive la lettrice (che preferiamo mantenere anonima):

«Come sempre i soliti assembramenti, dopo un'ora circa aumentano nettamente e tante volte si fatica anche a passare in mezzo al gruppo di persone che staziona dinanzi.

Non mi sembra giusto che di fronte ad un ufficio pubblico, che dovrebbe essere tra i primi a fare rispettare le norme, non si faccia nulla per farle rispettare e non mi sembra giusto anche nei confronti di noi cittadini e dei negozianti che rispettano le disposizioni e sono sottoposti a numerosi controllo. Io non sono contro le disposizioni e i controlli, anzi, più ce ne sono meglio è, però per tutti!.

P.s. scusate, trovo inoltre assurdo che non vi sia nemmeno un cestino x la spazzatura, alla fine della giornata il marciapiede è un macello tra mascherine, bottiglie sia di vetro che di plastica, bicchierini, fazzoletti, residui di cibo, insomma uno schifo che nuoce al decoro e chi si occupa delle pulizie condominiali, nonostante non rientri nelle sue competenze, sempre x una questione di decoro raccoglie tutto ciò. Ma fino a quando?».