Como, piazza San Rocco: violenta rissa. Intervenute tre volanti della polizia di Stato

Un lettore ci manda foto e video di questa rissa avvenuta in prossimità di Piazza San Rocco in via Regina Teodolinda. Ci spiega che la situazione nella zona, dove lui risiede, è davvero invivibile e che fatti come questi avvengono quasi tutte le sere e spesso perchè le persone che bivaccano nei dintorni sono ubriache o hanno fatto uso di sostanza stupefacenti. Nelle foto si vede che a sedare la rissa è intervenuta la polizia di stato con 3 volanti.

Giunti anche i soccorsi: due ambulanze e un'auto medica per eventuali feriti. Da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) apprendiamo che sono due le persone coinvolte e ferite tra cui un 32enne e che comunque le loro condizioni non sarebbero gravi in quanto le ambulanze sono uscite in codice verde. Alcuni testimoni in loco hanno raccontato che anche il Don della vicina chiesa, che si occupa di queste persone che spesso dormono sotto i porticati, è intervenuto per tentare di sedare gli animi.