Como, a proposito di decoro: turiste in bikini e uomini a pancia all'aria in giro per il centro

Como città turistica. È estate e il caldo si fa sentire ma forse andare in giro per il centro storico in bikini e con la maglietta arrotolata e la pancia di fuori non è il massimo dell'eleganza. In realtà non esiste alcuna Legge che lo vieti ma ogni luogo ha le sue regole e in alcune città di villeggiatura italiane sono state emesse delle ordinanze comunali in materia di decoro pubblico. Ogni luogo, si sa, ha un proprio codice d'abbigliamento e se l'estate è in un certo senso considerata la stagione della libertà e della leggerezza, è altrettanto vero che, multe o meno, il buon gusto non dovrebbe mai venire a mancare. La foto è stata scattata ieri 10 luglio in via Cinque Giornate. Voi cosa ne pensate?