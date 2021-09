"Como città turistica ma per trovare un taxi ci ho messo quasi un'ora": la segnalazione

Como specie d'estate, ma considerando il turismo di prossimità anche nelle altre stagioni, è a tutti gli effetti considerata una città turistica. Un nostro lettore, che chiede di rimanere anonimo, ci ha raccontato di aver avuto molta difficoltà a trovare un taxi di sabato sera. Un orario dove, come suppone anche lui nella sua segnalazione, anche tanti turisti, magari stranieri dopo cena avrebbero bisogno di un mezzo di trasporto. Ecco le sue parole:

«Ciao volevo raccontarvi la mia esperienza di ieri sera (sabato 25 settembre).Como è negli ultimi anni sempre di più una città turistica e anche io faccio un lavoro che ha a che fare con i turisti... Bene ieri sera decido di uscire a cena con mia moglie e mio figlio. Decido di non guidare visto che volevo bere qualcosa e stare tranquillo. Per l'andata tutto bene, faccio qualche chiamata e trovo un taxi di Cernobbio che mi accompagna (un amico che neanche ha voluto essere pagato). Alle 23.20 decidiamo che è ora di rientrare e iniziamo a cercare un taxi per tornare a casa: il taxi l'ho trovato io alle 00.15 (45 minuti dopo) tramite un giro di chiamate interminabile tra amici e colleghi.

E allora penso: ma come farà il turista americano di turno che esce la sera a cena e deve tornare in appartamento/hotel senza aver prenotato prima un servizio? Como città turistica? 45 minuti per trovare un taxi in piena stagione? E il numero del radio taxi che ti dice stiamo cercando la sua macchina e poi ti appendono dicendo che non ce n'è nessuna disponibile? Visto come l'amministrazione cittadina gestisce la viabilità non mi sono certo meravigliato della situazione e volevo provare sulla mia pelle per capire se era vero quello che mi raccontano i miei clienti o qualcuno che carico di fortuna alla disperata ricerca di un modo per toranare a casa. Ho appena letto che siamo al 6 posto al mondo per la qualità del cibo dei nostri ristoranti...beh a livello di servizi probabilmente siamo dietro rispetto a qualsiasi paese al mondo. Mi è capitoato di stare in Brasile e in Kenya per lavoro e per piacere... non ho mai impiegato più di 10 minuti per trovare un taxi. Se per caso voleste pubblicare la storia vi prego di farlo in modo anonimo...qualcuno si potrebbe sentire offeso».