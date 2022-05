Parcheggio selvaggio in piazza Volta: bloccato anche l'accesso al marciapiede

Ci scrive e ci manda questa segnalazione (con tanto di foto) un nostro lettore. L'episodio oggi pomeriggio 19 maggio: "Un bel parcheggio proprio, non ha lasciato libero neanche l'accesso per le carrozzine al marciapiede. Non si vedono vigili".

In effetti questo modo di parcheggiare è davvero selvaggio e ci riporta alla riflessione di pochi giorni fa di un altro nostro lettore che si lamentava del "trattamento diverso per le auto a targa svizzera". Scriveva: "E’ sotto gli occhi di tutti che le auto targate Svizzera (non tutte, ma tante!) si permettono di fare ciò che nella loro nazione non oserebbero mai fare. Perché? Perché non rischiano multe? Quante multe risultano non pagate? Quanto incasserebbe il comune di Como riscuotendole? Loro portano vigore all’ economia dei negozi di confine, sono i benvenuti anche solo per bere un caffè, ma per questo non andrebbe tollerato tutto! La sicurezza stradale è importante! Il rispetto delle regole non vale solo per gli italiani!".