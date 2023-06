Alluvione in via Torno, fango e acqua ovunque. Lettera dei residenti a chi li ha aiutati

La notte del 14 giugno scorso a causa dei forti temporali alcune strade di Como sono state invase da fiumi di fango. Così è accaduto in via Torno. William, uno dei residenti della strada ha scritto una lettera a tutti coloro che li hanno aiutati in quel momento così difficile. Pubblichiamo volentieri questa missiva che fa anche capire quanto lavoro c'è dietro e sottolinea anche la solidarietà di chi ha voluto offrire un posto per riposare a chi, quella sera, aveva visto il suo letto inondato dal fango.

"Gentile Redazione,

Vi chiedo cortesemente di poter rendere pubblici questi miei ringraziamenti a tutti quegli angeli in divisa che la notte del 14 giugno si sono prodigati per aiutare e sostenere le famiglie che come la mia hanno subito per l'ennesima volta la furia della natura e l'incuranza di chi dovrebbe evitare che avvenimenti come questo si possano verificare e soprattutto ripetere.

Ma al di la delle polemiche che certamente avranno un lungo seguito, vogliamo ringraziare:



I vigili del fuoco di Como che sono prontamente intervenuti,



Protezione civile, volontari del Lario e della Croce Rossa che con il loro sostegno anche nel giorno successivo al disastro ci hanno consentito di poter accedere alle nostre abitazioni.



Polizia locale e provinciale per la prontezza e la professionalità dimostrata



Hotel Como per aver garantito con gentilezza e disponibilità un giaciglio per chi lo aveva visto coperto dal fango.



Un vero e sentito grazie di cuore



William e tutte le famiglie di via Torno"