Pericolo al Politeama: "Ragazzi tra le impalcature e spaccio di droga"

La storia si ripete e il Politeama resta al momento teatro sì, ma di incursioni e passeggiate sulle impalcature. Ieri 20 giugno poco prima delle 10 del mattino un nostro lettore M.N. ci ha inviato una segnalazione in merito al persistere della pericolosità di questo luogo. Il cineteatro è ad oggi non è sicuro e (ricordiamolo) è assolutamente vietato entrarci.

"Scrivo perché la situazione Politeama è diventata ingestibile. Non passa giorno che non ci sia qualcuno che prova a scavalcare i due cancelli del teatro per tentare di entrare all’interno utilizzando spranghe o sassi per aprire il portone di ferro del cinema. Non passa giorno che ragazzi (molte volte con zainetti) non si arrampichino sulle impalcature per fare un giro oppure chissà cos’altro.

È diventato un posto molto pericoloso (il politeama e il suo interno) oltre che frequentato da brutta gente che va e che viene per comprare droga.

Il comune in tutto questo se ne frega, chiami la polizia che non può fare nient’altro che fare l’ennesimo rapporto che finirà nel dimenticatoio. Questo è il video che ho girato 20 minuti fa dove una ragazza con lo zaino si arrampica e scende dalle impalcature. Ragazza che poi tenterà col fidanzato con in mano un sasso di aprire la porta di ferro per entrare all’interno dell’ex cinema".

Politeama, da febbraio è proprietà del Comune di Como

Lo scorso 28 febbraio Comune di Como ha comprato il teatro Politeama. Il sindaco Rapinese per l'occasione aveva dichiarato che la priorità sarebbe stata quella di sistemare quanto prima il tetto per fermare le infiltrazioni che stanno causando il continuo degrado dell'immobile e cercare i finanziamenti che serviranno a realizzare una seria riqualificazione. "Ora che finalmente questo bene è diventato pubblico al cento per cento potremo reperire finanziamenti pubblici, cosa che prima di oggi non poteva essere fatta. Intanto abbiamo già avuto modo di rapportarci con la Soprintendenza dei Beni culturali per portare avanti le prime iniziative per eliminare il degrado che sta affliggendo il Politeama".