Quel semaforo che crea coda: "Quasi un'ora da Monte Olimpino a San Fermo"

Frequenti e apparentemente inspiegabili code in via per San Fermo. La causa? Secondo la segnalazione di un lettore sarebbe il malfunzionamento del semaforo posto al confine tra Como e San Fermo della Battaglia, con un rosso che durerebbe molto più del necessario. "Da alcuni giorni - afferma il lettore di QuiComo - si segnalano pesanti malfunzionamenti del semaforo posto alla sommità di viale per San Fermo, già di per se di dubbia utilità. Continua a bloccare il traffico che scorre lungo viale delle Rimembranze e viale per San Fermo. Su quest'ultimo giovedì sera 27 ottobre si registrava circa un'ora di coda per percorrere il tratto da Largo Ceresio (Monte Olimpino) al semaforo stesso".