Savana? No, prato all'ingresso dell'autostrada: due cerve corrono libere al tramonto

Un'immagine che non ci si aspetta certo di ammirare uscendo dall'autostrada a Grandate-Como Centro: due cerve che corrono libere sul prato. A fare da sfondo un'incredibile tramonto. Un lettore ha catturato un raro momento in cui la natura e il contesto urbano sembrano vivere in perfetta armonia.

