Lo Stadio Sinigaglia perde letteralmente i pezzi

Diversi lettori hanno segnalato alla redazione di QuiComo la situazione di deterioramento della struttura esterna dello Stadio Sinigaglia di Como. Come si può notare dalle foto dei lettori dalle pareti si staccano calcinacci e intonaci che restano poi in terra per giorni o addirittura settimane, senza che vengano rimossi. Ne consegue che non solo la struttura sportiva ma anche l'area circostante, assumono sempre di più un aspetto di degrado. La situazione sarebbe stata già fatta presente più volte al Comune di Como con segnalazione a vari uffici e vari assessorati. Nulla è cambiato e la situazione di deterioramento e degrado peggiora.