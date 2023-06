Come i turisti "rubano" i bus ai comaschi: disagi per studenti e pendolari diretti a Bellagio

Per colpa, si fa per dire, dei turisti, molti utenti degli autobus diretti a Bellagio stanno vivendo non pochi disagi. Proprio così, a causa del grande afflusso di visitatori italiani e stranieri in visita sul algo di Como capita che i mezzi di Asf Autolinee, soprattutto il C30, sia letteralmente preso d'assalto tanto da non poter caricare tutti i passeggeri in attesa alle fermate. Un problema che i è ben palesato nella mattinata del 1° giugno alla fermata di piazza Matteotti. Il video realizzato del lettore Dario P., residente a Nesso, vuole proprio denunciare questa situazione che in molti casi riusulta davvero insostenibile sia per lavoratori che per studenti. Infatti, accade spesso che proprio le cosiddette corse scolastiche trasportino così tanti turisti da costringere alcuni studenti, muniti di abbonamento, a restare a terra.

"Mi chiedo come possano essere emessi così tanti biglietti se i bus sono insufficienti - si domanda Dario - è ovvio che non è possibile salire tutti sul mezzo, e a farne le spese sono i cittadini comaschi, gli abituali utenti che ogni mese o ogni anno pagano gli abbonamenti. Persino gli studenti sono penalizzati. Lle corse scolastiche, come il C30 delle 14.25, si riempie di turisti che magari hanno con loro anche grossi trolley che rubano spazio sui mezzi".