Como, svizzero "menefreghista" al parcheggio Centro Lago: per stare comodo occupa due posti

La segnalazione giunge dal parcheggio Centro Lago di via Sant'Elia a Como, dove un lettore di QuiComo ha immortalato l'ennesima auto svizzera durante una sosta per così dire creativa. La vettura, con targa elevetica del Canton Zurigo, è stata piazzata dal conducente a cavallo di due posti auto, occupandoli entrambi. Evidentemente, viste le dimensioni del monovolume, l'automobilista svizzero ha deciso di "allargarsi" per stare più comodo (sebbene dalla foto sembra che la vettura potesse starci anche in un singolo posto). Difficile pensare che al momento di pagare gli venga richiesta una tariffa doppia come se avesse parcheggiato due auto. La foto è stata scattata nel primo pomeriggio del 3 maggio 2023.