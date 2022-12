Trova l'auto danneggiata in centro a Fenegrò: "Offro una ricompensa a chi mi aiuta a trovare chi è stato"

Una cosa davvero odiosa: trovare l'auto danneggiata senza che il responsabile abbia lasciato un biglietto di scuse con il suo numero di telefono. E' accaduto a Barbara, una cittadina di Guanzate che è ben decisa a trovare chi è stato. Sua nipote aveva parcheggiato in centro a Fenegrò in pieno pomeriggio per qualche ora. Quando è tornata all'auto la fiancata era a dir poco ammaccata. Oltre a rivolgersi ai carabinieri Barbara ha deciso di lanciare un appello sul gruppo Facebook "Sei di Fenegrò se...".

"Ho bisogno di una mano ha raccontato nel post -. Mia nipote mercoledì 23 novembre, verso le 15, ha parcheggiato la mia macchina in via Carducci per far visita ad un amico. Quando è tornata a prenderla, ha trovato questo disastro. E' impossibile che nessuno abbia sentito o visto. Premetto che ho già fatto denuncia contro ignoti ai carabinieri che hanno contattato i vigili e stanno indagando. Offro ricompensa, chiedo a chiunque di fornirmi informazioni utili, oppure anche il colpevole in un momento di bontà d’animo, credo e spero che esista ancora qualcuno corretto a questo mondo, mettetevi nei miei panni, grazie".