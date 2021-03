Oroscopo Paolo Fox oggi 15 marzo 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 marzo 2021 . Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 15 marzo 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Ariete

Attenzione a questo lunedì cari ariete, perché potrebbe emergere una certa gelosia da parte di qualche vostro amico o amica. Proprio questa persona ultimamente vi ha dato molti consigli che si riveleranno essere non proprio sinceri.

Toro

I sentimenti regneranno sovrani in questa giornata per il segno del toro. C'è stata una crisi amorosa nell'ultimo periodo ma finalmente il peggio sembra passato.

Gemelli

Nettuno influenzerà la giornata e anche l'inizio settimana del segno dei gemelli. State lavorando a un progetto importante ma a causa di un piccolo problema potrebbe rischiare di naufragare quindi state molto attenti.

Cancro

Sarebbe meglio rimandare le decisioni importante e gli appuntamenti. Per quanto riguarda l'amore c'è qualche intoppo, non sta andando benissimo e forse è arrivato il momento di tirare una linea e ricominciare da capo.

Leone

Questo lunedì porta imprevisti e novità in amore nel mondo dei leone. Qualcuno che vi interessa farà il primo passo verso di voi quindi riuscirete a capire cosa pensa e cosa prova e non sarà niente male scoprirlo.

Vergine

Questa è una giornata favorevole per il segno della vergine, soprattutto per i single che avranno l'occasione di conoscere persone nuove e interessanti. Sul lavoro per ora non ci sono novità ma restate in attesa perché ad aprile inizierà a muoversi qualcosa.

Bilancia

Il segno della bilancia inizia la settimana non proprio al top della forma. Sarete un po' nervosi e anche suscettibili ma cercate di riflettere bene prima di prendere iniziative che potrebbero ledere il vostro rapporto con una person cara.

Scorpione

Questa settimana inizia un po' sottotono per il segno dello scorpione. Potrebbe esserci un problema lavorativo che riaffiorerà dopo essere stato sepolto per settimane e in amore è il momento di osare un po' anche per salvare un sapporto in extremis.

Sagittario

Il segno del sagittario ha una bella giornata oggi, soprattutto per i sentimenti. State attraversando un momento pieno di amore e passione e in serata riuscirete a chiarire con il partner un problema nato qualche giorno fa. Andate avanti così.

Capricorno

Per il segno del capricorno la giornata non potrà essere più positiva di quello che è. Cercate solo di non calcare la mano in una situazione che vi sta pressando nell'ultimo periodo. Un malinteso in famiglia dovrà essere risolto.

Acquario

Il segno dell'acquario rischia di vivere qualche tensione a livello della vita privata. Nell'ultimo periodo vi è stato recriminato il fatto che avete dedicato poco tempo alla famiglia e al partner. Va bene dare tempo agli amici ma anche gli altri sono importanti.

Pesci

In questo lunedì con Giove nel segno in amore le cose andranno benissimo. Avete ritrovato quel feeling amoroso che avevate un tempo e nel lavoro impegnatevi di più, soprattutto adesso che il vostro capo è più presente nella vostra vita.