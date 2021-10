Il primo negozio in Europa di giocattoli Fao Schwarz sarà aperto in Lombardia: arriva la magia

Da New York alla Lombardia, in piazza Cordusio a Milano per la precisione, arriva Fao Schwarz. Non è un semplice negozio di giocattoli ma un vero tocco di magia che andrà a invadere il capoluogo meneghino.

Saranno moltissime le iniziative connesse a questa apertura che doneranno un tocco di magia a Milano. Impronte d'orso, la biciletta delle meraviglie e soldatini giganti cominceranno ad apparire sulle strade per indicare a grandi e piccini la via per lo store. Performance artistiche e un programma di animazione che creeranno atmosfere magiche e come dichiarato dagli organizzatori: "...saranno il segno tangibile che il sogno di avere un negozio Fao Schwarz a Milano sta per diventare realtà!"

Inoltre ci sarà online la caccia al tesoro virtuale disponibile sul sito del marchio di giochi (con diversi premi in palio).

Insomma, un vero e proprio paese delle meraviglie, che è stato protagnista di molti film: intimenticabile in Big (1988) dove Tom Hanks suona il pianoforte gigante "The Walking Piano".

Sarà occasione per una gita fuori porta anche per i Comaschi, specie nel periodo natalizio per farsi avvolgere da un pò di sogno e di magia.

La storia di Fao Schwarz

È una storia che comincia nel 1962 quella del brand americano famosissimo non solo per i suoi negozi ma per gli spettacoli, i peluche giganti e quell'atmosfera curata e da sogno. Fu l'immigrato tedesco Frederick August Otto Schwarz (Fao, appunto), come riportato anche su MilanoToday, a fondare il brand che nel corso degli anni ha aperto negozi a Boston, Philadelphia e New York. Nel 2015, a causa della grande concorrenza che negli anni è cresciuta esponenzialmente nel settore, è stato chiuso il mitico e storico negozio sulla quinta strada a New York. Fortunatamente il marchio fu acquistato dal gruppo ThreeSixty e da li ebbe inizio la rinascita, partendo dal nuovo store a Rockefeller Plaza a New York, per poi arrivare anche a Pechino, Londra e Dublino. E ora in Lombardia, a Milano.