Il mistero della bara lasciata sul vialetto del cimitero

Una scena un po' macabra quella che Andrea, l'autore di questa foto, si è trovato davanti al cimitero di Cascina Ferrara, al confine con Rovello Porro. Una bara, coperta da alcuni cartoni e stracci è stata lasciata sul vialetto all'interno del camposanto. Non si sa se sia "occupata" o libera. Ci racconta che lui, il fratello e la mamma vanno spesso a fare visita alla nonna proprio in quel cimitero e sono rimasti basiti alla vista di questa bara di cui nessuno sa niente. Sono stati avvisati sia il comune che la polizia locale ma, almeno fino a questa mattina 22 settembre, la bara era ancora lì in bella vista. Scrive Andrea sul gruppo di Facebook:

"Giustamente nei vialetti di ingresso di un cimitero, cosa puoi pensare di trovare, se non un bara? Questo è ciò che allieta la vista quando si decide di andare a fare una scampagnata al ridente cimitero di Cascina Ferrara. Complimenti al comune."

Qualcuno in risposta al post ipotizza che si tratti di uno scherzo ma altri ribadiscono che la bara è sempre là e che il cancello del cimitero non si chiuda bene. Un vero mistero e non si può negare che la scena sia davvero macabra e inopportuna.