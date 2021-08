Porlezza esulta: tra i finalisti di Mister Italia c'è anche Gian Kara

C’è anche un ragazzo di Porlezza (CO)i tra i 38 bellissimi pretendenti allo scettro di Mister Italia 2021.

Il 32enne Gian Kara, 1,85 di altezza, imprenditore con il sogno nel cassetto di sfondare nel mondo dello spettacolo, ha infatti superato lunedì sera a Giulianova lo “scoglio” delle prefinali accedendo così all’atto conclusivo del concorso in programma sabato 7 agosto allo Stadio del Mare di Pescara.

Gian ha conquistato la giuria sbaragliando un’agguerrita concorrenza: erano infatti 80 i prefinalisti sul palco della cittadina abruzzese.

Il ragazzo di Porlezza sarà quindi sul palco sabato sera 7 agosto a Pescara per la finalissima presentata da Jo Squillo che vedrà la presenza di personaggi del calibro di Manuela Arcuri (madrina e presidente di giuria), Federico Moccia, Beppe Convertini, Leo Gassman e tanti altri.

Il concorso di Mister Italia, organizzato sotto l’egida di patron Claudio Marastoni, è stato negli anni “trampolino di lancio” per nomi importanti del mondo dello spettacolo italiano tra cui Luca Onestini (presente lunedì alle prefinali di Giulianova), Raffaello Balzo, Luciano Punzo, Paolo Crivellin e tanti altri. Il concorso ha il sostegno e la partnership di Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy, Bomba Energy Drink e il patrocinio dei Comuni di Giulianova e di Pescara.

Per restare aggiornati con tutte le news sul concorso si possono seguire i canali social: Instagram e Facebook @misteritalia.